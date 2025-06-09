В российские ноутбуки Fplus начнут встраивать отечественный BIOS

Компания Fplus на конференции ЦИПР-2025 представила свою собственную базовую систему ввода-вывода (BIOS) и контроллер управления базовой платой (BMC). В компании отмечают, что использование BIOS и BMC от разных производителей часто приводит к проблемам совместимости. Поэтому Fplus предлагает комплексное решение, где оба компонента разработаны и работают вместе, что обеспечивает стабильность и надёжность.

Разработка собственной BIOS и BMC даёт компании полный контроль над оборудованием и повышает безопасность. В Fplus объяснили, что благодаря замкнутому циклу разработки и контролю над кодом снижается риск появления вредоносных закладок и уязвимостей, часто встречающихся в продуктах сторонних производителей. При этом они подчеркнули, что в России лишь около 20% производителей серверов создают BIOS самостоятельно, что делает их продукт особенно важным для рынка.

Сейчас BIOS от Fplus уже внедрён в двух серверных платформах компании, и планируется адаптация под четвёртое, пятое и шестое поколения серверов. Кроме того, система будет работать на моноблоках и мобильных ПК, при этом интерфейс останется единым для всех устройств. Разработка уже запатентована, а сейчас проходит сертификацию в Минцифры России.