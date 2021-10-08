В российские школы внедрят нейросеть для выявления «опасных слов» и звуков затвора

На данный момент нейросеть добавят в две школы Екатеринбурга, однако впоследствии, если проект окажется эффективным, ее добавят и в другие школы города.

“Это наше перспективное направление. В первую очередь оно направлено на снижение уровня опасности. По сути, это дистанционная тревожная кнопка. В эту аудиосистему будут загружены определенные звуки, например: „битое стекло“, „передергивание затвора“ и другие”, — рассказала представитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина.

Отмечается, что после того, как система выявила опасные звуки или слова, сигнал передается группе быстрого реагирования, которая сможет в этот момент подключиться к видеокамере для оценки происходящего. В случае ЧП будет принято решение о выезде.