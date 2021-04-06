Наука и технологии
Сегодня в 10:30
В российские соцсети начали пускать через Госуслуги
Пока лишь в рамках эксперимента
В России начался эксперимент, в рамках которого отечественные соцсети начнут пускать пользователей не только по отдельно созданным логинам и паролям, но также и через аккаунты в Госуслугах.
По данным РИА новости, испытания продлятся до 1 июля 2022 года. В случае их успеха, возможно стоит ожидать внедрения данной функции на постоянной основе.
Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учётной записью портала Госуслуг. Минцифры.
Представители Минцифры также отметили, что люди должны иметь возможность «получать госуслуги там, где это им удобно». В качестве примера были приведены те же соцсети или мобильные приложения банков.