В российские соцсети начали пускать через Госуслуги

По данным РИА новости, испытания продлятся до 1 июля 2022 года. В случае их успеха, возможно стоит ожидать внедрения данной функции на постоянной основе.

Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учётной записью портала Госуслуг. Минцифры.

Представители Минцифры также отметили, что люди должны иметь возможность «получать госуслуги там, где это им удобно». В качестве примера были приведены те же соцсети или мобильные приложения банков.