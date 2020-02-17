Наука и технологии
Сегодня 11:09
В российские светофоры могут внедрить датчики движения
Для уменьшения количества аварий с пешеходами
Представители Минтранса сообщили, что в российские светофоры могут внедрить датчики движения. Кроме того, планируется также интегрирование шумовых полос, а также приподнятой “зебры”. Отмечается, что уже до конца текущего года соответствующие нововведения будут представлены в актуальные ГОСТы.
Сообщается, что благодаря оснащению датчиками “умные” светофоры смогут реагировать на пешеходов. Так, при наличии на переходе пешехода такой светофор будет показывать исключительно зеленый свет. В то же время, если на “зебре” системой люди не обнаружены - гореть будет красный. Что касается шумовых полос и приподнятой “зебры”, то их планируют внедрить для уменьшения скорости движения потока транспорта.
Известно, что после одобрения стандартов, власти смогут использовать изменения на улицах, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению количества аварий с пешеходами на 15-24%.