В российские такси начнут ставить ограждение для защиты от коронавируса

Так, некоторые автомобили сервиса будут оснащены перегородками между водителем и пассажиром — делается это для профилактики распространения коронавируса Covid-19. При этом представители компании заявили, что пока данная инициатива ограничится лишь территорией Москвы, но если будут найдены подрядчики и за ее пределами, то компания не против перенести столичный опыт и в регионы.

”Мы долго думали, что ещё сделать, чтобы максимально обезопасить поездки. Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жёсткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей”, — прокомментировал решение Ситимобил пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

Стоит отметить, что Ситимобил намерен оплатить самостоятельно изготовление лишь первых прототипов — в дальнейшем для этих целей планируется привлечь таксопарки-партнеры.