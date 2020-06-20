В российские вузы можно будет поступить онлайн

Такая возможность у российских абитуриентов появилась благодаря новому сервису “Поступление в вуз онлайн”, запущенному специалистами Минобрнауки. Так, сервис не только поможет пользователям оформить должным образом пакет требуемых документов, но и подать их в вуз дистанционно.

”Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис "Госуслуги" смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 по московскому). Для них, а потом и для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами, будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ”, - поделились представители Минобрнауки.