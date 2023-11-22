В российский аналог Microsoft Office внедрили «ChatGPT от Сбера» — GigaChat

В российский аналог Microsoft Office внедрили «ChatGPT от Сбера» — GigaChatВедь можем, когда хотим
Компания МойОфис, занимающаяся разработкой аналога Microsoft Office, объявила о внедрении в свой программный пакет платформы искусственного интеллекта GigaChat, созданной Сбером.
Эта инновация также коснулась почтового клиента Mailion и рабочего мессенджера Squadus.
GigaChat, интегрированный в офисные редакторы, способен генерировать тексты и помогать в создании шаблонов ответов.
Разработчики представили визуальный конструктор, где нейросеть может подготавливать или редактировать документы в соответствии с заданным пользователем стилем или целью. В почтовом клиенте ИИ создает краткие сводки писем и помогает формировать на их основе задачи, а в мессенджере — панель задач и события в календаре.
На данный момент МойОфис и Сбер работают над механизмами монетизации проекта, но детали инвестиций и коммерческие условия сотрудничества не раскрываются.
Сбер стал первым партнером МойОфис, но компания открыта к сотрудничеству с другими игроками в сфере ИИ.