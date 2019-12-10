В российских аэропортах научились сканировать жидкость на расстоянии

В сети появилась информация о том, что В Санкт-Петербурге был разработан новый сканер, с помощью которого работники аэропортов смогут безошибочно определять тип жидкости в закрытых емкостях. Благодаря новинке, уже в ближайшее время отечественные аэропорты смогут в полностью автоматическом режиме проверять ручную кладь на наличие веществ, перевозка которых запрещена законом.