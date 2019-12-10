Наука и технологии
Сегодня 21:45
В российских аэропортах научились сканировать жидкость на расстоянии
Причем происходит все это в автоматическом режиме
В сети появилась информация о том, что В Санкт-Петербурге был разработан новый сканер, с помощью которого работники аэропортов смогут безошибочно определять тип жидкости в закрытых емкостях. Благодаря новинке, уже в ближайшее время отечественные аэропорты смогут в полностью автоматическом режиме проверять ручную кладь на наличие веществ, перевозка которых запрещена законом.
”Нейтроны обладают высокой проникающей способностью, поэтому спрятать от нашего сканера, например, взрывчатку, практически невозможно”, — рассказал один из авторов изобретения Андрей Вишневкин.
Отличительной особенностью новой технологии является ее полная автономность: так, если привычные рентгены требуют участия человека в процессе анализа, то новая разработка российских ученых может работать полностью сама по себе, без какого-либо человеческого вмешательства в процесс.