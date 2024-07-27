В Российских аэропортах появилась возможность попасть в бизнес-зал по биометрии

В России запустили новый цифровой сервис, который позволяет проходить в бизнес-залы аэропортов, просто посмотрев на биометрический терминал. Это стало возможным благодаря совместной разработке Центра биометрических технологий, ВТБ, Национальной системы платёжных карт, VisionLabs и других партнёров.

На данный момент сервис уже работает в аэропортах Москвы («Внуково» и «Домодедово»), Санкт-Петербурга и Казани, а на следующей неделе он появится во Владивостоке. В 2025 году планируется расширить его ещё на десятки российских аэропортов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно быть зарегистрированным в Единой биометрической системе и программе OnPass. Достаточно внести свои данные в мобильное приложение «Госуслуги Биометрия». Теперь для входа в бизнес-зал не нужно показывать QR-код или открывать приложение, — достаточно взглянуть на терминал. Как отметили в ВТБ, это обеспечивает максимально удобный и бесшовный процесс.