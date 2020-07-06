В российских банках можно будет использовать водительские права вместо паспорта

По крайней мере, именно это следует из свежего заявления от Центробанка - по словам ведомства, “новая инициатива предполагает, что ряд операций в отделениях банков можно будет производить, используя вместо паспорта водительские права”, подтверждая тем самым свою личность.

Газета Известия уже сообщила о том, что согласно ее данным, крупнейшие российские банки осведомлены о готовящихся изменениях, в связи с чем производят необходимые внутренние процедуры. К слову, по словам представителей банков, нововведение может внести положительные изменения в процесс работы розничных банков.