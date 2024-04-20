В российских банках начнут использовать камеры для определения личности

Центробанк согласился на использование видеоидентификации клиентов банков. Это сделают в рамках эксперимента. Такой метод позволит банкам бороться с мошенничеством, таким как несанкционированное снятие денег.

Однако учёные и эксперты высказывают опасения относительно надёжности такой системы. Технология видеоидентификации лиц может допускать ошибки, особенно при большом количестве людей, например, в Москве и других крупных городах. Многофакторные аспекты, такие как изменение внешности или ситуационные обстоятельства, могут приводить к ложным срабатываниям.

Тем не менее, российские технологии в области биометрии, по мнению некоторых экспертов, способны справиться с этими вызовами. Существующие алгоритмы и разработки могут минимизировать вероятность ошибок. Также возможны компенсационные меры, такие как повторные попытки распознавания клиента для уменьшения ложных отклонений.