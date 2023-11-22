Наука и технологии
23:11, 22 ноября 2023
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В российских больницах начали работу робокошки, в том числе дающие советы о здоровье

Пациенты только рады таким помощникам

В московских медицинских учреждениях началась новая эра цифровизации с появлением уникальных роботов-помощников, прозванных «робокошками».

Эти инновационные устройства, обладающие внешностью с кошачьими ушами и глазами, предназначены для облегчения работы медперсонала и улучшения обслуживания пациентов.

Робокошки оснащены современными технологиями и способны выполнять множество задач: от доставки еды и лекарств до сопровождения пациентов к лифту или в комнату отдыха.

Важной особенностью является их способность давать полезные советы о поддержании здоровья во время перемещения по больнице.

Эти роботы-курьеры начали работу в пилотном режиме в трех столичных больницах. Они оборудованы камерами и 3D-сенсорами, что позволяет им безопасно ориентироваться в пространстве и избегать препятствий.

Робокошки способны работать сутки без подзарядки, что делает их незаменимыми помощниками в медицинских учреждениях.

Источник:Mos.ru
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