В российских больницах начнут испытывать лекарство от Эболы в борьбе с коронавирусом

Так, в опубликованном агентством ТАСС сообщении говорится о том, что ведомство уже выдало российскому производителю лекарственных средств специальное разрешение, позволяющее проводить ”адаптивное многоцентровое рандомизированное открытое сравнительное клиническое исследование” таких показателей препарата Фавипиравир как эффективность и безопасность. Причем речь идет о воздействии лекарства на больных, зараженных COVID-19.

Напомним, что ранее Фавипиравир вполне успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но так как имел негативные побочные эффекты для беременных, его не стали выпускать в свободную продажу. В Китае, к слову, данное лекарство назвали эффективным в лечении коронавирусной инфекции.