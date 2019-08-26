В российских кинотеатрах начнут продавать игрушки и аксессуары с героями фильмов

В кинотеатрах Александра Мамута «Кино ОККО» откроются магазины с игрушками на основе образов героев кино и мультфильмов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на объявления о наборе персонала в новый проект.

Сеть будет строить Inventive Retail Group. В будущем партнеры рассчитывают выйти за пределы кинотеатров. Первый магазин сети «Киногерои» откроется в ТЦ «Мега Химки».

В описании проекта говорится: «Мы хотим монетизировать интерес посетителей кинотеатров к лицензионным героям. Основа ассортимента — это игрушки и аксессуары с логотипами. То, что хочется унести с собой как часть полученных эмоций после просмотра фильма. Часть ассортимента будут составлять «вечнозеленые» франшизы, интерес к которым актуален всегда. А часть ассортимента отражает текущий всплеск интереса к героям (кинопремьеры на экранах)», — говорится в описании проекта.