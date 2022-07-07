В российских магазинах появятся холодильники и стиральные машины узбекского производства

Так, например, сеть М.Видео-Эльдорадо заявила о поставках девайсов от узбекского производителя Artel. На его мощностях, к слову, выпускается продукция Samsung.

В числе первых на прилавках появятся холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры. Ориентировочно это должно произойти в июле-августе, а ценовой сегмент, в котором будут представлены товары — это среднебюджетный диапазон.

Отметим, что Artel выпускает свою продукцию на шести заводах в Узбекистане. За год она производит более 4 млн единиц техники. Также компания является региональным партнёром Samsung, Shivaki, Viessmann.