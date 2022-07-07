В российских магазинах появятся холодильники и стиральные машины узбекского производства

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В российских магазинах появятся холодильники и стиральные машины узбекского производстваКоторый к тому же является партнёром Samsung
За последние несколько месяцев российские ритейлеры столкнулись с заметным дефицитом отдельных брендов бытовой техники. В связи с этим они решили расширить свой ассортимент за счёт товаров, произведённых в Узбекистане, Турции и Китае.
Так, например, сеть М.Видео-Эльдорадо заявила о поставках девайсов от узбекского производителя Artel. На его мощностях, к слову, выпускается продукция Samsung.
В числе первых на прилавках появятся холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры. Ориентировочно это должно произойти в июле-августе, а ценовой сегмент, в котором будут представлены товары — это среднебюджетный диапазон.
Отметим, что Artel выпускает свою продукцию на шести заводах в Узбекистане. За год она производит более 4 млн единиц техники. Также компания является региональным партнёром Samsung, Shivaki, Viessmann.