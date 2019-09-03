В российских магазинах запустили "умный" вывоз мусора

Так, в результате прошедшего пробного запуска новой технологии, уже 50 магазинов “Перекресток” получили новые мусорные контейнеры со специальными датчиками, имеющими возможность отслеживать собственную заполненность в режиме реального времени. Стоит отметить, что абсолютно всю информацию, полученную от “умных” контейнеров в режиме реального времени обрабатывает подключенная к ним система интернета вещей.

”Экология сегодня самая большая боль человечества, от которой нет простого лекарства, но некоторые вещи на поверхности и легко применимы — такие как зеленый IoT. Технологии интернета вещей помогают эффективно организовать самые разные технологические процессы, в том числе контроль сбора мусора”, — рассказала генеральный директор компании “Микрон” Гульнара Хасьянова, чье предприятие как раз занимается поставкой датчиков для “Перекрестка”.