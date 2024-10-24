В российских ноутбуках «Гравитон» появились процессоры AMD

Российская компания «Гравитон» анонсировала новый ноутбук Н15А-Б, который стал первым в её линейке устройств, использующих процессоры AMD. Эта модель собрана на материнской плате «Ахтуба» и поддерживает процессоры серии Ryzen. Серийное производство планируется запустить до конца 2024 года.

Ноутбуки «Гравитон» уже давно пользуются популярностью среди клиентов из государственного и корпоративного секторов. Ранее компания работала только с архитектурой Intel, но с увеличением интереса к платформе AMD в мире настольных ПК и серверов, «Гравитон» решила расширить свои предложения. Теперь пользователи смогут выбрать модель, оснащённую процессорами AMD Ryzen 3, 5 или 7.

В новой модели Н15А-Б предусмотрен встроенный графический ускоритель Radeon Graphics, который обеспечивает производительность на уровне дискретных видеокарт. Яркий IPS-экран с разрешением Full HD и антибликовым покрытием гарантирует отличную цветопередачу. Ноутбук также отличается высокой энергоэффективностью и может работать автономно до 8 часов. Как отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон», новый продукт предлагает мощность и производительность для самых разнообразных задач.