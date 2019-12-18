Наука и технологии
Сегодня 10:58
В российских поездах установят игровые приставки Nintendo
И нет, речь не о старой-доброй Nintendo Entertainment System
В сети появились внутренние фотографии обновленного вагона поезда “Сапсан”. Так, судя по всему, обновленная версия поезда обзаведется не только USB-разъемами рядом с каждым креслом, но также и отдельной игровой зоной, в которую “встроят” игровые приставки Nintendo Switch Lite.
Помимо этого к интересным нововведениям можно отнести удобное регулирование света в вагоне в зависимости от времени суток, полноценную детскую зону с книжками и прочими развлечениями для детей, а также установку кулера с водой. Что интересно, по словам представителей РЖД, компания намерена модифицировать все свои вагоны поездов “Сапсан” уже в течение ближайших двух лет.
Напомним, что Nintendo Switch Lite — это “облегченная” версия обычной Switch, анонс которой состоялся летом 2019 года. Одной из главных особенностей новинки является отсутствие съемных контроллеров Joy-Con, а также широкий спектр различных цветовых решений.