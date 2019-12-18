В российских поездах установят игровые приставки Nintendo

Помимо этого к интересным нововведениям можно отнести удобное регулирование света в вагоне в зависимости от времени суток, полноценную детскую зону с книжками и прочими развлечениями для детей, а также установку кулера с водой. Что интересно, по словам представителей РЖД, компания намерена модифицировать все свои вагоны поездов “Сапсан” уже в течение ближайших двух лет.