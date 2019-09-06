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В российских продуктовых магазинах появятся тележки с функцией зарядки смартфонов

Нововведение уже работает в 12 универсамах Москвы и МО
Первым магазином, в котором появились тележки, которые позволяют заряжать смартфоны и мобильные устройства, стала “Пятерочка”. Пилотный проект, совместно запущенный с брендом Adrenaline Rush, на данный момент функционирует в 12 универсамах Москвы и Московской области.

Тележки оснащены тремя разъемами, которые подходят для максимально распространенных моделей мобильных устройств. Зарядный блок снабжен индикатором, который отражает уровень заряда в аккумуляторе. Известно, что блока хватает на 8 часов непрерывного использования. Для удобства, во время зарядки смартфон фиксируется в специальном лотке.

"Мобильный телефон – неотъемлемый аксессуар практически любого современного человека, а проблема с недостаточным уровнем заряда батареи в самый неподходящий момент знакома многим. Поэтому мы предоставляем возможность нашим гостям во время ежедневных покупок продуктов подзарядить свои гаджеты. Уверена, что такое нововведение позволит сделать шопинг в магазинах «Пятёрочка» ещё более комфортным и приятным", — сообщила руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети “Пятерочка” Татьяна Степанова.

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