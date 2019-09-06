В российских продуктовых магазинах появятся тележки с функцией зарядки смартфонов

Тележки оснащены тремя разъемами, которые подходят для максимально распространенных моделей мобильных устройств. Зарядный блок снабжен индикатором, который отражает уровень заряда в аккумуляторе. Известно, что блока хватает на 8 часов непрерывного использования. Для удобства, во время зарядки смартфон фиксируется в специальном лотке.

"Мобильный телефон – неотъемлемый аксессуар практически любого современного человека, а проблема с недостаточным уровнем заряда батареи в самый неподходящий момент знакома многим. Поэтому мы предоставляем возможность нашим гостям во время ежедневных покупок продуктов подзарядить свои гаджеты. Уверена, что такое нововведение позволит сделать шопинг в магазинах «Пятёрочка» ещё более комфортным и приятным", — сообщила руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети “Пятерочка” Татьяна Степанова.