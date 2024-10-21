Наука и технологии
Опубликовано 21 октября 2024, 00:28
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В Российских профессиональных сканерах появились ИИ-функции

Которые позволяют упростить механические действия
Российские сканнеры, используемые в профессиональной среде «взяли», благодаря ИИ, на себя часть функций, которые раньше выполнял человека
В Российских профессиональных сканерах появились ИИ-функции
© elarscan.ru

Отечественные разработчики сканеров «ЭларСкан» существенно обновили своё программное обеспечение «СканИмидж», внедрив «умные» алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Эти новшества значительно ускорили процесс оцифровки документов, снизив необходимость участия человека в ручных операциях. Программа автоматически выполняет такие задачи, как переворачивание страниц и запуск сканирования, что экономит время и силы пользователей.

Кроме того, «СканИмидж» самостоятельно определяет границы оригинала и обрезает изображения, что упрощает обработку документов. Если документ невозможно полностью открыть, используется V-коррекция — уникальная функция, которая позволяет сканировать в V-образном режиме, а программа автоматически выравнивает изображение. Даже если оператор случайно разместит документ неровно, программа сама исправит перекос, избегая необходимости повторного сканирования. Также ПО умеет находить пустые страницы, контролировать уровень яркости изображения и автоматически улучшать качество цифровых копий.