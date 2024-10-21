В Российских профессиональных сканерах появились ИИ-функции

В Российских профессиональных сканерах появились ИИ-функцииКоторые позволяют упростить механические действия
Отечественные разработчики сканеров «ЭларСкан» существенно обновили своё программное обеспечение «СканИмидж», внедрив «умные» алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Эти новшества значительно ускорили процесс оцифровки документов, снизив необходимость участия человека в ручных операциях. Программа автоматически выполняет такие задачи, как переворачивание страниц и запуск сканирования, что экономит время и силы пользователей.
Кроме того, «СканИмидж» самостоятельно определяет границы оригинала и обрезает изображения, что упрощает обработку документов. Если документ невозможно полностью открыть, используется V-коррекция — уникальная функция, которая позволяет сканировать в V-образном режиме, а программа автоматически выравнивает изображение. Даже если оператор случайно разместит документ неровно, программа сама исправит перекос, избегая необходимости повторного сканирования. Также ПО умеет находить пустые страницы, контролировать уровень яркости изображения и автоматически улучшать качество цифровых копий.