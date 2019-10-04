В российских ракетах нашли те же недостатки, что и в американском Patriot

”C-400 также, как и MIM-104 Patriot, не предназначена для поражения низколетящих целей”, — отметил американский эксперт. Он считает, что система противоракетной обороны, созданная силами Соединенных Штатов, ”предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить”.

Напоследок Буччи рассказал, что в будущем будут пользоваться популярностью разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы обороны, так как только они могут бороться абсолютно со всеми типами атак.