Наука и технологии
Сегодня 09:54
В российских ракетах нашли те же недостатки, что и в американском Patriot
А также рассказали, какие системы будут пользоваться популярностью в будущем
Бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны Стивен Буччи рассказал, что российская зенитная ракетная система С-400 “Триумф” имеет ровно те же недостатки, что и американский MIM-104 Patriot — обе системы не способны справиться с атакой, подобной той, которая в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
”C-400 также, как и MIM-104 Patriot, не предназначена для поражения низколетящих целей”, — отметил американский эксперт. Он считает, что система противоракетной обороны, созданная силами Соединенных Штатов, ”предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить”.
Напоследок Буччи рассказал, что в будущем будут пользоваться популярностью разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы обороны, так как только они могут бороться абсолютно со всеми типами атак.
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