В российских самолётах усилят санитарный контроль из-за вспышки вируса Эбола

Также ведомство обратилось к перевозчикам с просьбой усилить санитарно-карантинный контроль в самолётах из-за вспышки этого тяжелого вируса в Уганде. Геморрагическая лихорадка Эбола — опасное заболевание, которые тяжело протекает, и если нет своевременного и адекватного лечения, высока вероятность летального исхода.

Все требования и инструкции Роспотребнадзора направлены на недопущение завоза этой болезни в Россию. В связи с этим авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые нужно было выполнить к 1 декабря.