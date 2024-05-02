В российских сервисах Apple дефицит оригинальных запчастей

Apple перестала отправлять запчасти для своих гаджетов в Россию с начала 2024 года, из-за этого в стране закончились оригинальные детали для iPhone и Macbook. По данным эксперта Сергея Вильянова и источника в сервисном центре, теперь при ремонте устройств Apple в России не используются оригинальные комплектующие.

Представитель одного из сервисных центров уточнил, что даже iPhone 14 и 15 не могут быть отремонтированы в РФ, а детали для более старых моделей прекратили поставлять ещё в декабре 2023 года. Пока что, некоторое время, запасы комплектующих ещё были на складах Apple, и их использовали для ремонта.

Несмотря на прекращение поставок оригинальных деталей, авторизованные сервисные центры Apple продолжают функционировать в России, включая шесть таких центров в Москве.