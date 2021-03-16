В российских школах могут ввести уроки информационной безопасности
По всей видимости, речь идёт об уроках, на которых школьникам будут преподавать основы безопасного поведения в интернете. Изначально инициатором появления подобных нововведений выступила одна из жительниц Казани, пишет Татар-информ. При этом Малькевич также заявил о необходимости ограничить использование смартфонов в школах, ограничившись лишь их доступностью на переменах и после занятий.
Я поддерживаю эту инициативу и считаю, что образовательные программы по фейкам, по основам безопасного поведения в Сети необходимы. Если Татарстан будет к этому готов, я лично могу передать свои наработки. Обучать основам информационной безопасности нужно не только детей, но и студентов со старшим поколением. А основные угрозы, такие как мошенничество и кибербуллинг, идут из соцсетей, поэтому на это нужно обратить особое внимание.