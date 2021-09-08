В российских школах внедрят входной контроль с системами сканирования лиц

По словам представителей департамента информационных технологий Москвы, это пока предварительные оценки и финансовых затрат, и построения инфраструктуры, и этической стороны подобного контроля. Если системы распознавания лиц действительно введут, попасть в школу можно будет только после прохождения биометрии.

Появление идеи контроля объясняют трагическими событиями в казанской в гимназии №175. При этом речь не идёт о том, что распознавание лиц будет введено в ближайшее время – такой вопрос могут сообща решить только директора школ, преподавательский состав и родители.