В российских школах введут уроки кибербезопасности

По заявлениям министра цифрового развития России Максута Шадаева, такие уроки уже требуются в российской школе и «нет необходимости надолго откладывать их реализацию». Сейчас идут консультации с Министерством просвещения по введению уроков как составляющей программ ОБЖ и информатики. По словам министра, можно 50% программы ОБЖ посвятить кибербезопасности, а часть программы информатики отдать под обучение работы с сервисами, приложениями и т.д.

Отдельно министр коснулся преподавания основ ИТ в старших классах. По мнению Шадаева, это поможет выпускникам школ ближе познакомиться с новой сферой, которая активно развивается в нашей стране, и выбирать интересные им ВУЗы.