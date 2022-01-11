В российских супермаркетах внедрят роботов для разговоров с посетителями

Именно в этих заведениях новые роботы и появятся в первую очередь. Robo-C-2 — гиперреалистичные человекоподобные роботы. Их руки могут выдержать вес до 1 кг, они умеют поддерживать простые разговоры, могут указать направление или пожать руку собеседника. Во время разговора работы жестикулируют подобно людям и реалистично выражают эмоции.

У них есть три режима работы: базовая жестикуляция при общении с посетителями, движения по их команде и движения по команде разработчика.

«Кожа» для роботов будет изготавливаться из силикона по новой технологии, а также будут устанавливаться и гиперреалистичные глаза.