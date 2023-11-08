В российских вузах появилась новая профессия — медиаполицейский

Это новшество внедрено РАНХиГС, где и открылся бакалавриат по направлению «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».

Суть новой специальности заключается в борьбе с различными формами интернет-угроз, включая терроризм, преступления против личности и государства, а также в методах блокировки нелегального контента.

Программа получила поддержку Национального антитеррористического комитета и предполагает обучение по трем основным направлениям: кибербуллинг, пиратство и экстремизм.

Эксперты подчеркивают важность такой профессии в свете растущего количества противоправных материалов в интернете, которое, по данным Роскомнадзора, увеличилось на 16% за последние полгода.

В РАНХиГС уверены, что выпускники смогут эффективно противостоять современным вызовам информационной безопасности, обеспечивая защиту общественного порядка в цифровом пространстве.