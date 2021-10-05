В российской армии появится снайперская винтовка на замену СВД

Как пишет источник, новинка называется СВЧ — снайперская винтовка Чукавина «Жнец». Сейчас завершились государственные испытания винтовки и начался процесс документального оформления результатов. После этого ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение.

СВЧ — новое поколение винтовок, предназначенных для поражения одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Представляет собой полуавтоматический стрелковый комплекс под два патрона — натовский 7,62 на 51 мм и отечественный 7,62 на 54 R мм. Как отмечается, без патронов «Жнец» весит 4,6 кг, в зависимости от версии длина винтовки составляет до 115 см, ёмкость магазина — 10 патронов.