В российской армии появятся дроны-огнемётчики

Как пишет источник со ссылкой на представителей Министерства обороны, это будут беспилотные системы, построенные на основе стандартных дронов или мультикоптеров. В их состав будет входить несколько летательных аппаратов для решения различных задач. Они будут оснащаться круглосуточными прицельными комплексами для постоянной боеготовности и установками с термобарическими и зажигательными зарядами.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, с помощью этих беспилотников можно будет точечно уничтожать цели в городской застройке, в инженерных сооружениях, сохраняя при этом невоенные объекты, жизни мирных жителей и солдат. «Они нужны, чтобы поражать важные объекты в тактическом тылу противника, например, склады боеприпасов и горючего, узлы связи и небронированную технику, на которой базируются командные пункты», — отметил эксперт.

Как отмечает источник, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил в одном из интервью, что работы по созданию нового огнемётного летательного комплекса уже ведутся.