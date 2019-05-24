В российской армии ввели новое звание

В Вооруженных силах России введена должность главного сержанта. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Как отмечается в сообщении, главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих.

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей. На учебно-методический сбор в Ростов-на-Дону прибыло 370 главных сержантов.

Дворников отметил: «Главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».