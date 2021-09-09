В российской части Международной космической станции случился пожар

Наука и технологии
Сегодня в 09:25
В российской части Международной космической станции случился пожарВроде как никто не пострадал
Сегодня утром в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) произошло непредвиденное возгорание. Об этом стало известно из переговоров NASA с подмосковным Центром управления полётами.
О случившемся также рассказал космонавт Олег Новицкий. По его словам, пожар произошёл около 5 часов утра по московскому времени. В этот время станции сработала сигнализация, а члены экипажа стали свидетелями дыма и некоего запаха, передаёт РИА Новости.
Чуть позже специальные приборы показали наличие вредных продуктов горения.
Что интересно, о запахе гари рассказал и американский астронавт Том Песке. Причиной этому стала работающая в сегменте Соединённых Штатов вентиляция — именно она «перебросила» запах сгоревшего пластика и электроники и российского модуля.