В российской части Международной космической станции случился пожар

О случившемся также рассказал космонавт Олег Новицкий. По его словам, пожар произошёл около 5 часов утра по московскому времени. В этот время станции сработала сигнализация, а члены экипажа стали свидетелями дыма и некоего запаха, передаёт РИА Новости.

Чуть позже специальные приборы показали наличие вредных продуктов горения.

Что интересно, о запахе гари рассказал и американский астронавт Том Песке. Причиной этому стала работающая в сегменте Соединённых Штатов вентиляция — именно она «перебросила» запах сгоревшего пластика и электроники и российского модуля.