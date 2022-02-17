В российской сети супермаркетов робот будет автоматически менять цены в зависимости от спроса и количества товара

Наука и технологии
Сегодня в 19:04
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В российской сети супермаркетов робот будет автоматически менять цены в зависимости от спроса и количества товараНа основе динамических данных
В торговой сети «Азбука вкуса» внедрили алгоритмы «умного» ценообразования. Алгоритмы будут автоматически корректировать цену на товары в зависимости от спроса, сезонности, количества товара, промо-активности. При этом в учёт системы включены затраты на переоценку магазина, более 40 правил ценообразования и данные о конкурентах.
Всё будет происходить в режиме реального времени. По словам представителей торговой сети, целью является автоматизация формирования цен и переход на принятие решений на основе больших данных. Это обусловлено постоянными колебаниями покупательского спроса, что требует перехода на более динамическое и дифференцированное ценообразование.
«Умный» подход к ценообразованию позволяет сдерживать инфляцию и сохранять доступность продуктов для покупателей, не теряя при этом в продажах. Для создания платформы было использовано более 10 млрд записей данных за 2 года, включая данные о товарах, магазинах, ценах, запасах и ассортиментах.
«Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией GoalProfit.