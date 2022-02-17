В российской сети супермаркетов робот будет автоматически менять цены в зависимости от спроса и количества товара

Всё будет происходить в режиме реального времени. По словам представителей торговой сети, целью является автоматизация формирования цен и переход на принятие решений на основе больших данных. Это обусловлено постоянными колебаниями покупательского спроса, что требует перехода на более динамическое и дифференцированное ценообразование.

«Умный» подход к ценообразованию позволяет сдерживать инфляцию и сохранять доступность продуктов для покупателей, не теряя при этом в продажах. Для создания платформы было использовано более 10 млрд записей данных за 2 года, включая данные о товарах, магазинах, ценах, запасах и ассортиментах.

«Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией GoalProfit.