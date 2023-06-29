В российской «Википедии» появится персонализация контента и связь с другими сервисами рунета

На портале «Рувики», который разрабатывается как аналог «Википедии» на русском языке, в ближайшее время появятся новые возможности. Команда проекта сообщила, что в течение года будут внедрены функции персонализации контента, группировки материалов по тематическим разделам, интеграции с другими сервисами и предоставления аудиоформата.

Портал «Рувики» уже работает в тестовом режиме, но создатели планируют перейти к полноценному запуску до конца месяца. На данный момент на портале уже доступно более 1 910 653 статей.

Генеральный директор проекта, Владимир Медейко, отметил, что текущая версия «Рувики» ещё не полностью соответствует задумке команды. Он сообщил о планах представить обновлённую версию в течение года, которая будет включать персонализацию контента, группировку материалов по тематике, новые возможности для авторов, интеграцию с другими сервисами и аудиоформат.

Кроме того, Медейко добавил, что в дальнейшем на портале также будут использоваться нейросети для улучшения функционала и обогащения контента.