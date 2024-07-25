В российском аналоге «Википедии» начнут продавать рекламу

С августа в «Рувики» начнётся рекламная кампания и появятся нативные баннеры, которые будут подстраиваться под интересы каждого пользователя и контекст статей. Это поможет пользователям находить информацию, которая соответствует их запросам, и углубляться в актуальные темы, оставаясь в рамках законодательства РФ.

За последний год «Рувики» опубликовала более 37 тысяч новых материалов, а общая база насчитывает свыше 1,3 миллиона статей на 19 языках. Эти языковые разделы постоянно обновляются и дополняются материалами, важными для различных регионов. Основатель проекта, Медейко, гордится тем, что удалось собрать сильную команду и реализовать инновации, включая партнёрство с Российская академией наук и другими ключевыми организациями. В конце года планируются значительные обновления, включая интеграцию нейросетей.

Бета-версия «Рувики» была доступна с июня 2023 года, а в январе 2024 года платформа вышла из тестирования. В апреле была запущена версия 2.0, в которой доступны новые функции, такие как настройка режима чтения и аудиоформат статей. В 2024 году планируются новые обновления, включая тематические подборки и медиаформаты. Ожидается запуск «Рувики 3.0» в сентябре с новыми интерфейсами, персонализацией на основе нейросетей и возможной геймификацией для авторов.