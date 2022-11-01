В российском госуправлении хотят использовать блокчейн

Блокчейн — децентрализованная, распределённая, зачастую публичная цифровая система, состоящая из записей-блоков, которые используются для записи транзакций на компьютерах. Ни один из задействованных блоков не может быть изменён задним числом без изменения всех последующих блоков.

Платформа «Мастерчейн» разработана Банком России и «Ассоциацией ФинТех» совместно с другими участниками финансового рынка. Каковы возможности использования этой технологии в госуправлении как раз и предстоит выяснить Минцифры.

«Мы как раз с ассоциацией вместе, которая находится во введении Центрального банка, смотрим их «Мастерчейн» — такую технологию, чтобы использовать её в госуправлении. Чтобы не создавать заново, как раз берём и пытаемся понять её возможности применения», — сказал Шадаев.