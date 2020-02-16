Наука и технологии
Сегодня 10:34
В российском истребителе нового поколения нашли проблему
Речь о Су-57
Стало известно, что в российском многофункциональном истребителе нового поколения Су-57 нашли проблему. Об этом официально заявили представители корпорации “Тактическое ракетное вооружение”, отметив, что связана она с тем, что летательный аппарат оказался плотным по компоновке, в результате чего возникли ограничения в размещении вооружения.
”С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем у нас не возникало. Но чтобы разместить ракету внутри фюзеляжа, требуются меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Есть и определённые сложности при пуске из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолёт. Это дело новое, до этого внутри фюзеляжа размещались только мощные стратегические образцы”, — рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Напомним, что Су-57 является отечественным истребителем пятого поколения, который был разработан для ликвидации как наводных, так и наземных целей.