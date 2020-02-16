В российском истребителе нового поколения нашли проблему

”С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем у нас не возникало. Но чтобы разместить ракету внутри фюзеляжа, требуются меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Есть и определённые сложности при пуске из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолёт. Это дело новое, до этого внутри фюзеляжа размещались только мощные стратегические образцы”, — рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Напомним, что Су-57 является отечественным истребителем пятого поколения, который был разработан для ликвидации как наводных, так и наземных целей.