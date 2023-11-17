Наука и технологии
21:38, 17 ноября 2023
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В Российском магазине приложений появилась версия для незрячих

Магазин приложений RuStore адаптировали для незрячих пользователей

Российский магазин приложений RuStore получил версию для незрячих

Магазин мобильных приложений RuStore внёс изменения для удобства пользователей с ограниченными возможностями: незрячих и тех, у кого есть проблемы с зрением и двигательными функциями. Теперь все элементы в приложении и на веб-сайте разработаны так, чтобы работать корректно с инструментами озвучивания.

Незрячие люди используют программы-скринридеры для взаимодействия с устройствами, которые озвучивают текст на экране. Разработчики RuStore адаптировали код и внесли изменения в разметку элементов, чтобы обеспечить правильную работу скринридеров. Такие улучшения позволят незрячим пользователям комфортно использовать RuStore, включая возможность загрузки приложений и оплаты подписок через аудио-интерфейс.

RuStore — это официальный российский магазин мобильных приложений, созданный VK совместно с ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Магазин был запущен в мае 2022 года и теперь стремится сделать свои услуги более доступными и удобными для широкого круга пользователей.

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