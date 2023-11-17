В Российском магазине приложений появилась версия для незрячих

Магазин мобильных приложений RuStore внёс изменения для удобства пользователей с ограниченными возможностями: незрячих и тех, у кого есть проблемы с зрением и двигательными функциями. Теперь все элементы в приложении и на веб-сайте разработаны так, чтобы работать корректно с инструментами озвучивания.

Незрячие люди используют программы-скринридеры для взаимодействия с устройствами, которые озвучивают текст на экране. Разработчики RuStore адаптировали код и внесли изменения в разметку элементов, чтобы обеспечить правильную работу скринридеров. Такие улучшения позволят незрячим пользователям комфортно использовать RuStore, включая возможность загрузки приложений и оплаты подписок через аудио-интерфейс.

RuStore — это официальный российский магазин мобильных приложений, созданный VK совместно с ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Магазин был запущен в мае 2022 года и теперь стремится сделать свои услуги более доступными и удобными для широкого круга пользователей.