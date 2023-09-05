В Российском магазине приложений RuStore появился детский режим

Социальная сеть VK представила детский режим в своём магазине мобильных приложений RuStore. Этот режим предназначен для обеспечения безопасности детей в онлайн-мире и позволяет родителям контролировать доступ к контенту и покупкам.

Детский режим даёт родителям возможность настроить фильтрацию контента в зависимости от возраста ребёнка. Он также предоставляет рекомендации по образовательным и развлекательным приложениям, которые подходят для детей. Таким образом, дети будут видеть только контент, соответствующий их возрасту и интересам.

Родители могут выбрать один из трёх возрастных профилей для своего ребёнка: дошкольник, школьник или подросток. Кроме того, детский режим предлагает специальные подборки приложений и игр, которые редакция RuStore рекомендует в зависимости от возраста ребёнка. Важно отметить, что ребёнок не сможет отключить детский режим без ввода установленного родителем пин-кода.

Этот шаг социальной сети VK поможет родителям обеспечить безопасность и подходящий контент для своих детей при использовании мобильных приложений и игр.