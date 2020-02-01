В российском метро запустят поезда на автопилоте

”Начинают монтироваться и тестироваться элементы системы автоматического ведения поездов. На Некрасовской линии метро, мы монтируем, закупаем и изготавливаем порядка 495 тыс. единиц оборудования различного. От больших систем вентиляции до небольших электронных компонентов по управлению системами навигации, причем автоведение мы планируем запроектировать и установить. Это фактически вагоны без участия машиниста”,— поделился Бочкарев.

Отмечается, что переход к полностью автоматизированному метро будет проходить в рамках нескольких этапах. Так, по словам Бочкарева, беспилотный режим ведения поездов на сегодняшний день не не является базовым.