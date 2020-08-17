В российском океанариуме начал работу робот-гид

По заявлению создателей, устройство способно распознавать лица и речь людей, передвигаться без их помощи, а также всячески помогать посетителям океанариума. При этом, как стало известно, специально для этого проекта робототехники вместе с ихтиологами создали базу данных о морских и пресноводных жителях. Именно они рассказали, что робот-гид является единственным в мире роботом, который знает так много водных существ.

”По некоторым характеристикам роботы-гиды даже превосходят человека в этой роли — они могут ответить на самые сложные вопросы, никогда не болеют, не уходят в отпуск и всегда доброжелательны. Более того, робот в выставочном пространстве — это одновременно и сотрудник, и интересный экспонат”, — заявил директор по развитию компании-производителя Promobot Олег Кивокурцев.