В российском салоне связи обманули бабушку на 250 тысяч рублей

Неприятна история приключилась во одном из салонов связи «Билайн». Она обошлась 70-летней пенсионерке в 250 тысяч рублей. Об этом рассказали в сообществе Вконтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Бабушка зашла в салон, чтобы отключить услугу мобильного интернета на телефоне. Менеджер убедил её, что на старом аппарате этого сделать не получится и поэтому потребуется купить новый телефон.

Пенсионерка не почувствовала подвоха, отдала карту, продиктовала PIN-код и заплатила 8300 рублей за новый телефон. Старый телефон сотрудник салона забрал под предлогом утилизации. Когда бабушка вернулась домой, то обнаружила, что с карты сняли не только цену нового телефона, но и ещё примерно 92 тысячи рублей.

Она вернулась в салон, но там сослались на технические неполадки и отправили центральный офис. Во втором салоне у женщины попросили банковскую карту «для возврата», попросили ввести пинкод дважды и забрав купленный бабушкой в другом салоне телефон, дали ей китайский телефон. Вернувшись домой, бабушка увидела исчезновение еще 150 тысяч рублей.

Деньги пенсионерка копила на операцию по предотвращению катаракты . Через несколько дней о произошедшем узнала дочь пострадавшей. В салона оператора её посоветовав написать заявление и обращаться в суд. Из банковской выписки стало известно, что под брендом «Билайн» работает некое "ИП Волынкин", именно ему и ушли эти деньги безналичным расчетом.

Девушка обратилась в полицию, результатов расследования пока нет.