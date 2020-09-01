В российском "скрытом" интернете нашлись данные миллионов избирателей из США

Что интересно, данные американских граждан раздаются совершенно бесплатно. По крайней мере, никакую плату за свои услуги пользователь под ником Gorka9 не просит. В архиве с информацией о миллионах граждан США, принимавших участие в выборах, содержатся следующие сведения: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

Стоит отметить, что группа компаний InfoWatch выступила с заявлением, согласно которому данная база утекла в сеть еще в 2019 году. При этом сам Gorka9 утверждает, что опубликованные им данные актуальны на март 2020-го.