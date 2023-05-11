Наука и технологии
12:05, 11 мая 2023
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В российском заполярье построили дом быстрее и дешевле обычного при помощи 3D-печати

Одни плюсы

Компания Газпром-нефть показала, как может выглядеть строительство в будущем — она отчиталась о завершении возведения нового здания в Заполярье.

Самое интересное, что процесс произошёл в 1,5 раза быстрее и на 30% дешевле обычного. Добиться этого удалось за счёт использования 3D-печати в процессе. Всё это демонстрирует потенциал технологии подобной печати для переосмысления способов строительства.

Дмитрий Потапов, глава Газпромнефть-Снабжения, подчеркнул преимущества технологии, заявив, что она помогает ускорить строительство и снизить затраты. Он также отметил, что технология предлагает ряд экологических преимуществ, что является важным аспектом в современном строительстве.

В российском заполярье построили дом быстрее и дешевле обычного при помощи 3D-печати

TechCult

По словам Потапова, компания планирует расширить использование 3D-печати для своих объектов, включая арктический регион. Новое здание, по его словам, «органично вписывается в ландшафт заполярного Обского причала».

Источник:TechCult
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#3D-печать
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