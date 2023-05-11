В российском заполярье построили дом быстрее и дешевле обычного при помощи 3D-печати

Самое интересное, что процесс произошёл в 1,5 раза быстрее и на 30% дешевле обычного. Добиться этого удалось за счёт использования 3D-печати в процессе. Всё это демонстрирует потенциал технологии подобной печати для переосмысления способов строительства.

Дмитрий Потапов, глава Газпромнефть-Снабжения, подчеркнул преимущества технологии, заявив, что она помогает ускорить строительство и снизить затраты. Он также отметил, что технология предлагает ряд экологических преимуществ, что является важным аспектом в современном строительстве.