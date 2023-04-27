В Россия упростят оформление SIM-карт — прямо из дома и при помощи QR-кодов

По словам главы ведомства Максута Шадаева, процесс будет очень простым: клиент делает снимок QR-кода, загружает электронный договор в приложении, где уже хранятся его паспортные данные. Затем подписывает договор электронной подписью, используя Госключ.

Такая система позволит отказаться от бумажных документов и ручного заполнения договоров, а также сделает идентификацию абонента более простой и надёжной. Ожидается, что это станет ещё одним шагом в сторону полного перехода на цифровые технологии и сделает жизнь граждан проще.

Тестирование проекта намечено на лето 2023 года.