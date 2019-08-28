В Россию начали массово сваливать использованный пластик и макулатуру из-за рубежа

По данным, предоставленным МинЖХК Московской области, полезные фракции, в число которых входит бумага, металл, стекло и пластик, в среднем составляют порядка 49% от коммунального мусора современного россиянина. При этом в современных реалиях, при ежегодном образовании 70 млн тонн бытовых отходов, только 7% из общего объема, по итогам 2019 года, должно будет отправиться на переработку. Связано это с несовершенством существующей системы обращения с мусором в России.

”Россия импортирует не просто отходы, а отдельные ценные фракции: макулатуру, пластик, стекло, резину. Больше всего стекло и макулатуру. Правда, объемы ввозимых фракций невелики: всего порядка 5% и 2%, соответственно, от того, что мы собираем сами. Но факт этого говорит сам за себя - в России, как это не парадоксально, существует дефицит на качественные фракции коммунальных отходов”, — рассказал председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. Также он отметил, что за последние несколько лет объем импорта вторичных материалов в Россию значительно вырос.