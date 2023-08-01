В Россию неожиданно вернулся майнинг — процесс «добычи» криптовалют

В России наблюдается рост популярности майнинга криптовалюты. Страна занимает второе место по объёмам добычи криптотокенов, обходя Китай. Санкции и ограничения от западных стран побудили россиян искать альтернативные способы использования рубля и обналичивания средств за границей через криптовалюту. Майнеры с успехом зарабатывают миллиарды долларов ежегодно, и спрос на специализированное оборудование для майнинга растёт, несмотря на ограничения и санкции со стороны вендоров и отечественных властей.

Россия восходит на вершину майнинговой индустрии. Санкции привели к ограничениям в использовании рубля в международных транзакциях, и россияне стали массово переходить к криптотокенам. Бурный рост майнинга вызвал ажиотаж вокруг специализированных майнинговых устройств, в частности, видеокарт, которые являются ключевым инструментом в этой сфере. Российские криптовалютные шахтёры добывают токены на сумму, эквивалентную почти $4 млрд в год, и производители оборудования активно наращивают свои поставки на российский рынок.

Цены на оборудование для майнинга и видеокарты в России резко упали после мирового спада спроса. Однако, скорость обесценивания российской валюты может привести к росту цен на технику и устройства в ближайшее время. Тем не менее, майнинг криптовалюты продолжает привлекать внимание россиян, и некоторые компании увеличивают свои инвестиции в эту область.