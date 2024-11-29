В Россию привезли 1000 отечественных 48-ядерных процессоров Baikal-S

Об этом сообщил заместитель министра промышленности Василий Шпак на форуме «Электроника России». По информации источника в отрасли, большая часть этих процессоров уже распределена между компаниями, выстроившимися в очередь за новыми чипами.

Ранее, в июне 2022 года, выпуск и продажа процессоров Baikal-S были приостановлены из-за разрыва отношений с тайваньской компанией TSMC, вызванного санкциями. В результате готовые партии процессоров застряли на границе и не могли быть доставлены в Россию.

Но уже в конце 2024 года поставки возобновились, что стало значимым событием для российской микроэлектронной отрасли.

Серверный процессор Baikal-S оснащен 48 ядрами ARM Cortex-A75 с тактовой частотой свыше 2 ГГц и поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.

Он предназначен для использования в серверах, системах хранения данных и суперкомпьютерах.