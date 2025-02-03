В Россию привезли итальянские капсульные кофемашины Caffitaly

Бренд, основанный в 2004 году, предлагает инновационную систему, объединяющую кофемашину и капсулы для максимального раскрытия вкуса.

Модель Volta S36 — компактная кофемашина с функцией предварительного заваривания. Поддерживает эспрессо и американо. Стоимость 10 799 рублей.

Arka S33 — премиальная модель с литровым резервуаром для воды и вместимостью до 8 капсул. Подходит для семейного использования. Цена 24 999 рублей.

Флагманская Bianca S22 оснащена функцией One Touch Cappuccino, встроенным молочным контейнером (0.4 л) и поддерживает до 18 капсул. Доступны капучино, латте, мокачино и горячий шоколад. Цена 30 999 рублей.

Капсулы Caffitaly можно купить от 599 рублей.