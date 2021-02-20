В Россию проник новый новый мутировавший вид птичьего гриппа

По ее словам, вспышка гриппа у птиц была зафиксирована на фабрике еще в конце прошлого года. Сейчас же вирус нашли в человеческом генетическом материале. Это первый в мире случай заражения человека вирусом гриппа птицы A(H5N8).

”Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение инфекционного заболевания у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семи работников этой птицефабрики”, — поделилась глава Роспотребнадзора.

На данный момент ученые не выяснили, сможет ли вирус передаваться от человека к человеку.