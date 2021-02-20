Наука и технологии
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В Россию проник новый новый мутировавший вид птичьего гриппа
Это первый в мире случай заражения человека вирусом гриппа птицы A(H5N8)
Стало известно, что в Россию проник новый мутировавший вид птичьего гриппа. Так, у семерых сотрудников отечественной птицефабрики впервые в мире обнаружили штамм птичьего гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, вспышка гриппа у птиц была зафиксирована на фабрике еще в конце прошлого года. Сейчас же вирус нашли в человеческом генетическом материале. Это первый в мире случай заражения человека вирусом гриппа птицы A(H5N8).
”Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение инфекционного заболевания у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семи работников этой птицефабрики”, — поделилась глава Роспотребнадзора.
На данный момент ученые не выяснили, сможет ли вирус передаваться от человека к человеку.